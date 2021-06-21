Son dakika: Türkiye aşılamada her saat kendi rekorunu kırarken bir yandan da kademeli normalleşmede yeni aşama kararları bekleniyor. Kabinenin yeni normalleşmede ikinci kademe ve özellikle pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğuna ilişkin kararları için artık saatler kaldı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması, maske zorunluluğunun esnetilmesi gibi birçok madde ile kabine toplantısının ana gündemi koronavirüste yeni normalleşme olacak. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı ve kararlarına ilişkin son dakika gelişmeleri
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İNŞAALLAH MÜJDEYİ VERİRİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otel açılışında açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu müjdeyi de veririz" diye konuştu.
Bunun üzerine gözler Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısını gerçekleştireceği ve sonrasında açıklama yapacağı güne çevrildi. Erdoğan kabineyi yarın topluyor.
SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK
Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan "Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.
PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK
Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.
İşte madde madde kabine toplantısında değerlendirilecek konular
Koronavirüs vaka sayılarında illere göre artan azalan durumları kabinede masaya yatacak.
Aşı ithalinde son durum ve yerli aşıdaki gelişmeler kabinenin gündem maddeleri arasında.
Hafta içi ve Cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalasına ek olarak pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak ve kabine toplantısı kararları ile neticeye bağlanacak.
Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi gündemde.