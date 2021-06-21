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Son dakika... Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili beklentilere bağlı düğüm saatler içinde çözülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı kabinesini topluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da her gün rekorların geldiği aşılama süreciyle ilgili sunum yapacağı kabine toplantısında pazar sokağa çıkma yasağı ve maske kısıtlamasına dair kısa vadeli geleceğimiz belirlenecek. İşte kabineden son dakika bilgileri...

Son dakika: Türkiye aşılamada her saat kendi rekorunu kırarken bir yandan da kademeli normalleşmede yeni aşama kararları bekleniyor. Kabinenin yeni normalleşmede ikinci kademe ve özellikle pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğuna ilişkin kararları için artık saatler kaldı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması, maske zorunluluğunun esnetilmesi gibi birçok madde ile kabine toplantısının ana gündemi koronavirüste yeni normalleşme olacak. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı ve kararlarına ilişkin son dakika gelişmeleri