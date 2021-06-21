SON DAKİKA! Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar kalktı mı? Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından duyurdu

Son Dakika Haberi... Türkiye'de nisan ayında rekor seviyelere kadar çıkan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınmıştı. Alınan tedbir kararı verilere hızlı bir şekilde etki etti ve vaka ve vefat sayıları aylar sonra en düşük seviyelerini gördü.
Yaşanan gelişmenin ardından 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı. Verilerdeki düşüş normalleşmede de sürerken vatandaşların gözü Kabine Toplantısı'na çevrilmişti.
Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine, normalleşme sürecinde atılacak yeni adımları ele aldı. Kabine sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Erdoğan alınan kararları vatandaşlara duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
"1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece Kusura bakmasınlar çünkü kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok.
"ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMADA SINIRLAMALAR SONA ERİYOR"
Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
"HES KODU SÜRDÜRÜLECEKTİR"
Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AŞI MANİPLASYONLARINA KARŞI UYARI
Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maniplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR
Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum"