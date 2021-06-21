SON DAKİKA! Şehir içi toplu taşımada sınırlamalar kalktı mı? Başkan Erdoğan Kabine'nin ardından duyurdu

Son Dakika Haberi... Türkiye'de nisan ayında rekor seviyelere kadar çıkan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınmıştı. Alınan tedbir kararı verilere hızlı bir şekilde etki etti ve vaka ve vefat sayıları aylar sonra en düşük seviyelerini gördü.