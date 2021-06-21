Tarihi semt camisine kavuşmayı bekliyor

Fırtına nedeniyle kökünden sökülen ve normal şartlarda yeşermesi güç olan anıt ağaç, Beykoz Belediyesi'nin müdahale etmesiyle kök salıp yeşermeye başladı. Hasar gören tarihi cami ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmeye başlandı. Bölgede başka cami de bulunmamasından dolayı mahalleli o tarihten bu yana namazlarını prefabrikte kılıyor. 5 yıldır devam eden tadilat çalışmalarının bir an önce bitmesini bekleyen vatandaşlar camilerine kavuşacakları günü dört gözle bekliyor.

Kamil Poyraz: "Ben 50 yıldır burada balıkçılık yapıyorum. Buranın yerlisiyim. Camimiz çok güzeldi. Camimizde diğer camilerde olmayan manevi bir hava vardı. Çünkü bu camiyi yaptıran Midilli Ali Reis buraya kum tanesi kadar bile haram bulaşmadığını kendi vakfiyesinde söylemiştir. Yıllardır camimizin onarılmasını bekliyoruz. Biz çok sıkıntı çekiyoruz. Önceleri cemaatimiz kalabalıktı ama cami yıkılınca küçücük bir mescide geçtik. Cemaat dağıldı. 5-10 kişi ile namaz kılıyoruz. Yetkililerden sesimizi duymalarını ve biran önce camimizi yapmalarını istiyoruz."

Nurettin Sarıçiçek: "Bu mahallede 30 sene boyunca muhtarlık yaptım. Yıkılan camide hem mahalle sakinleri ibadetlerini yapıyordu hem de turistler ziyaret ediyordu. Camimize kavuşacağımız günü bekliyoruz. Özellikle yaşlı vatandaşlar alternatif olarak yapılan mescide gitmekte zorlanıyor. Bu durum bizi çok üzüyor."

Kamil Düşme: "Burası tarihi kimliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Bölgede başka cami olmadığı için 10 kişinin sığabildiği oda gibi bir yerde namazlarımızı kılıyoruz. Bu sorunun biran evvel çözülmesini istiyoruz."

RESTORASYON PROJESİ REVİZE EDİLDİ

Devam eden tadilat çalışmaları hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada restorasyon projesinin yeniden revize edilmesinden dolayı işlerin uzadığı belirtildi. Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Tescilli çınar ağıcının, caminin beden duvarlarının üstüne kökünden devrilmesiyle, caminin içine devrilen duvarları, minare peteği ve çatı kiremitleri dışarıya taşındı, temizleme işleri yapıldıktan sonra iskele kurulup, çatı kiremitleri kaldırılıp, çatı karkasının söküm işlemine başlandı. Çatı işleri bittikten sonra, kırılmış ve çökmüş olan ahşap zemin döşemelerini kaldırılıp çimento harcı ile yapılmış olan zemin kirişlemelerini, kuzey cephesi duvarını, son cemaatle harim kısmını ayıran duvarı, muhdes yapıları ve mahfil katının itinalı bir şekilde söküm işleri yapıldı. Dış cephelerin ve minarenin sıva raspa işleri yapıldı. Harim kısmında kalem işleri çıkmış olup boya raspası ve mikro enjeksiyon işleri yapıldı. Bu işler tamamlandıktan sonra pencere altında bulunan havalandırma pencerelerinin kodunu kurtarması için toprak zemin kazılmış olup üstüne çakıl malzemesi serildi. Sıva ve boya raspasından sonra ortaya çıkan kalem işleri ve minarenin üstüne yıkılan çınar ağacının verdiği hasar ortaya çıktı, bundan dolayı kalem işi projesi, çatı projesi, minare projesi çizildi ve restorasyon projesi revize edilip kurula gönderildi. Kurul sürecinden sonra duvar yapımı, enjeksiyon yapılması ve minare sökümü yapılıp, mukavemetini yitirmiş olan bazı kaide taşları değiştirilip, minare yapım işlerine başlayacağız."

428 YILLIK CAMİ

Cami, Midillili Ali Reis isminde bir denizci tarafından inşa edildi. Kargir yapıda, çatısı kiremitle örtülü, bodurca tuğla minareli bir cami. Hadikatü'l Cevami'nin kaydına göre, binanın yapım tarihi 1593'tür. Midillili Ali Reis'in namazgah yerinde yaptırdığı kaydedilen yapı, 19'uncu yüzyılda Kavaklı Mehmet Paşa tarafından çatı askıya alınarak yenilendi. Ayrıca cami, Beykoz İlçesi Anadolu Kavağı Mahallesi'nde, Mihrişah Hamamı sokak, Eğri Boyun Caddesi köşesinde yer alıyor. Caminin Güneybatısında ise Anadolu Kavağı iskelesi yer alıyor.