Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi: Cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadelerine yer verdi.
"DÜRÜST VE GÜVENİLİR GAZETECİLER NİYE BU MEVZUDAN HİÇ BAHSETMİYOR?"
Bu paylaşımından kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım daha yapan Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi.
Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi! | Video
"YAZIKLAR OLSUN SANA"
Özdil'in bu paylaşımları ise gazeteci Uğur Dündar'ı rahatsız etti. Dündar, bir televizyon programında konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu ve Özdil'e sert bir tepki gösterdi. Dündar, Özdil'in kendisini yakından tanıdığını vurgulayarak, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.
"CENAZEME GELMEYECEKSİN"
Açıklamalarına devam eden Dündar, "Yılmaz Özdil, benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim şerefime namusuma ima yollu laf söylersin. Ayıp değil mi? Utan be utan... Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." ifadelerini kullandı.
"SORMAYIN O HALDE"
Özdil sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ise, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." dedi.
"NEDENİNİ DE BİLİYORUM İSMAİL SAYMAZ'A TAKMIŞ"
Dündar ayrıca, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin? Kötü kalpli... Nedenini de biliyorum İsmail Saymaz'a takmış..." şeklinde konuştu.