22 Haziran koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi olarak kamuoyuna duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları, 22 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile 22 Haziran koronavirüs tablosu verileri henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında burada olacak…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...