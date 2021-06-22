ABD'li emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt'ten flaş F-35 açıklaması: Programdan çıkarılması kurallara aykırı

Mark Kimmitt, Türkiye'nin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya desteğine Türkiye'nin uzun süredir itiraz ettiğini, ABD'yle diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanmanın anlamsız olduğunu ilettiğini de vurguladı.

ABD'DE SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELERE DEĞİNDİ

Kimmitt, ABD'de son dönemde yaşanan gelişmelere de işaret ederek "Amerika Birleşik Devletleri'nin iç ve dış politika konularını aynı anda ele alabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak mevcut iç huzursuzluk, 1960'lardan bu yana ABD'nin maruz kaldığı medeni haklar ve oy hakları gibi sorunlarla karşılaştırılamaz. Bu iç meseleler, ABD'de çok fazla dikkat çekiyor ve ırkçılık, servet eşitsizliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ulusal borç ve iklim değişikliğinin getirdiği zorluklar, ABD'nin transatlantik bağların güçlenmesine değil de içeriye odaklanacağı anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.