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Giriş Tarihi: 22.6.2021

’da hain saldırı girişimi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ağrı’da hain saldırı girişimi
'nın ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde molotofkokteyli ile saldırı düzenlenmek istendi. Saldırı hazırlığındakiler Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Saldırı girişimini sosyal medya hesabından duyuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Patnos AK Parti İlçe Teşkilatımıza molotofkokteylleri ile saldırıp yakmak isteyen dört kişi emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmıştır... Unutmayalım ki 'i yakanlarla Patnos'u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır... Kınıyorum" diyerek tepki gösterdi.
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Ağrı’da hain saldırı girişimi
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