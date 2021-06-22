AKM inşaatında sona yaklaşıldı... Binanın önünde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan 29 Ekim'de açılışı planlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının ön kaldırım çalışmaları başlatıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan ön görünüm ortaya çıktı. AKM'nin ön tarafında bulunan giriş ve kaldırım bölümünün yapımına geçildi. Binanın hemen ön tarafına da üzerinde Taksim yazılan otobüs durağı da dikkat çekti.

Yüzde 89'u tamamlanan Büyük bölümü tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi AKM'nin geri kalanının yapımı için bir vinç çalışmasına devam etti.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı ve 5 bloktan oluşan AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. Yeni AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise tarihi yarımada manzaralı bir restoran yapılacağı öğrenildi.