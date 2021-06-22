Ankara'da sağanak etkili oldu; bazı iş yerlerini su bastı! Sokaklar göle döndü

Komşularımızın iş yerleri tavana kadar su. Yapacak bir şey yok, Allah'tan gelen bir şey yani. Genelde biz mallarımızı depolama şeklinde aşağıda saklarız. Öyle olunca bütün mallarımız sıkıntıya girdi. Belediye desek, belediyenin de yapacağı bir şey kalmadı. İtfaiyenin de kalmadı. Şu anda en güzel çözüm mazgallarımızın biraz daha iyileştirilmesi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şaşmaz Oto Sanayi sitesinde de işyerleri ve sokaklar sel sularından etkilendi. Gölbaşı'nda ise bir sitenin istinat duvarı çöktü.