Araştırma Komisyonları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Haziran ayı meclis toplantıları öncesinde basın açıklamasında bulunmuş, "Artık inisiyatif alma vakti gelmiştir" diyerek 3 araştırma komisyonu kuracaklarını açıklamıştı.

Göksu, "Şunu artık net olarak anladık ki, yönetimde bulundukları süre içerisinde İBB Yöneticilerinin gündeminde İstanbul yoktur. Artık anlaşılmıştır ki, hem İstanbulluların verdiği temsil hakkına sadakat göstermek, hem de İstanbulluların hak ve hukukunu gözetmek için yeni bir insiyatif almak zorunluluk haline gelmiştir. İBB geçen bu 2 yıl süre içinde mali performansta da, projelerde de, yatırımlarda da geriye gitmiştir. Toplam 11 milyarlık 114 proje durdurulmuştur. İBB 28.9 milyar TL'lik reklam ajansına, siyasi illüzyon üreten iletişim merkezine dönmüştür. Algı, şov ve manipülasyon üreten stant-up merkezine dönmüştür. Hepinizin bildiği bir kuş vardır. Guguk Kuşu. Bu kuş yuva yapmaz. Hep başkasının yuvasında geleceğini ikame etmeye çalışır. İBB 21'inci yüzyılın çağdaş guguk kuşu merkezine dönüşmüştür. Biz İBB Yönetimine 2 yıl süre tanıdık. Rölantide gündemi takip ettik. Ancak acil durumlarda müdahale ettik. Ama gördük ki, İBB yönetiminin ne iş yapmaya niyeti ne iş yapma samimiyeti ne de iş yapma becerisi var. Ama biz İstanbullular adına seçilmiş kişiler olarak İstanbul'un geleceğini bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakamayız" demişti.

YATIRIMLARI İZLEME KOMİSYONU

Sorumluluk bilinciyle hareket ederek, İBB tarihinin en kapsamlı araştırma komisyonlarını kurduklarını açıklayan Göksu, "2016-2019 yılları arasında yürütülen yatırım projelerinin bugün ne durumda olduklarını tespit etmek. 2019-2021 yılları arasında yeni bir yatırım başlatılmış mıdır, başlatılmışsa ne tür bir bütçe ile yapıldığını uzmanlarca tespit edilerek kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ayrıca durdurulan projeler yüzünden kaç milyarlarca liranın çöpe atıldığını tespit edip İstanbulluları bilgilendirmek istiyoruz. İstanbul'u geleceğe taşıyacak projelerin ne durumda olduğunu dışarıdan onlarca uzmanın da çalışarak tespit ettikleri gerçeklerle İstanbulluları buluşturmak istiyoruz. Yatırım izleme ve takip komisyonunu kuruyoruz" dedi.

TOPLU TAŞIMA VE ULAŞIM ARAŞTIRMA KOMİSYONU

2 yıllık sürede ulaşım ile ilgili yeni yatırımların yapılmadığını söyleyen Tevfik Göksu, "Yeni projeksiyonlar ortaya koymak bir yana dursun, mevcut sistemi bile işletemediler. Bunun için tüm ulaşım yatırımlarını da içine alan Toplu Ulaşım Sistemi ile ilgili bir Araştırma Komisyonu kuruyoruz. Bu komisyonla, raylı sistemlerdeki yatırımlarda ortaya çıkan toplu taşımadaki mağduriyetlerin telafi edilme şekilleri, şehir içi ulaşımdaki bütün aktörlerin genel toplu ulaşıma nasıl entegre edileceği konusunda çalışma yapmak. Toplu taşımada yeni bir modelleme geliştirmek mümkün mü? Özellikle şu anda belli bir mağduriyet yaşayan otobüsten minibüse kadar bir model ortaya koymak mümkün mü? gibi 5 ana konuda çalışma yapacaktır" ifadelerini kullandı.

MÜSİLAJ VE ÇEVRE SORUNLARI KOMİSYONU

Çevre konusunun, yüzyılın önemli, insanlığın da en anlamlı imtihanı olacağını belirten Göksu, "Dünyanın gelmiş olduğu trend, çevre konusunun hayatımızın en önemli bir alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada ortasından deniz geçen tek şehir olan İstanbul'un bu çevre felaketlerinden en az etkilenme ve bunun kötü sonuçları ile karşılaşmaması için güncel müsilaj ve çevre sorunları ile ilgili bir komisyon kuruyoruz. Müsilaj ve çevre konularını detaylarıyla çalışacak komisyon, TBMM Müsilaj Komisyonu ile ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de entegre çalışarak, İstanbul'a müsilaj ve çevre konusunda ne yapıldı? İstanbul'a müsilaj ve çevre konusunda ne yapılmadı? Müsilaj konusunda İBB ve İSKİ'nin sorumluluğu var mı? Yeni bir çevre modellemesi ortaya çıkarılabilir mi? Sorularını bu komisyon bütün ortaya çıkaracak" diye konuşmuştu.

AK Parti ve MHP grupları tarafından İBB Meclisinde teklif karar olarak sunulan ve kabul edilen İstanbul'daki yatırımları, ulaşım ve musilaj sorununu araştırmak için kurulan 3 araştırma komisyonu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiği öğrenildi.

TOPLU TAŞIMA KARARINI DA VETO ETMİŞTİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da kabul edilen karar sonrası, "Geçtiğimiz ay İBB AK Parti ve MHP grupları olarak meclisimizden geçirdiğimiz ancak CHP'li İBB Başkanın VETO ettiği "İstanbul'a 250 yeni İETT hattı ve 66 bin servis aracının toplu ulaşıma entegresi" teklifimizi bugün meclisimizden tekrar geçirdik. İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.