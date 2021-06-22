Son dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! Üç büyükşehirde son durum

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

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SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

Bakan Koca, paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek." dedi.