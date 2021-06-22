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Giriş Tarihi: 22.6.2021 19:51 Son Güncelleme: 22.6.2021 20:28

: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! Üç büyükşehirde son durum

Son dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! Üç büyükşehirde son durum

haberleri: Sağlık Bakanı , 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu. Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

haberleri: Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

Son dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! Üç büyükşehirde son durum | Video

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİMİZ

Bakan Koca, paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek." dedi.

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Son dakika: 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! Üç büyükşehirde son durum
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