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Giriş Tarihi: 22.6.2021 19:44

Bakan Koca'dan '' paylaşımı: Sonuca inancımız tam

Bakan Koca'dan 'TURKOVAC' paylaşımı: Sonuca inancımız tam

Sağlık Bakanı , yerli Kovid-19 aşısı '' ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli Kovid-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, aşının adının "" olduğunu açıklamıştı.

TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk dozun uygulandığını belirten Bakan Koca, "40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan 'TURKOVAC' paylaşımı: Sonuca inancımız tam
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