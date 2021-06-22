Bakan Koca'dan 'TURKOVAC' paylaşımı: Sonuca inancımız tam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli Kovid-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıklamıştı.

TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk dozun uygulandığını belirten Bakan Koca, "40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.