Bakan Kurum: Deniz ekolojisini iyileştireceğiz

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı. İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülüyor.

Bakanlık, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda denizlerin derinliklerinde oksijen seviyesini artıracak proje için düğmeye basıldı.

Kocaeli Körfezi'nde 4 ayrı noktadan, İstanbul Pendik Marina'nın ise belirlenen bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatıldı.

Sekapark Uçak İskelesinin yanında gerçekleştirilen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve çok sayıda yetkili katıldı.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı;

"Marmara Denizi'ni müsilajdan tamamen temizlemek için bir seferberlik anlayışıyla Caddebostan'da başlattığımız Türkiye En Büyük Deniz Temizliği Seferberliğimizde ikinci haftayı geride bıraktık. Marmara denizine kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale'de Bakanlığımız koordinasyonunda valilerimizin başkanlığında çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. 4 gün önce İstanbul'daydık. Bugün de Kocaeli'ndeyiz. Burada da karada ve denizde çalışan ekiplerimizle bir araya geldik, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, bilim insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla, güzel bir birliktelik içerisinde hareket ediyoruz. 7/24 esasıyla çalışıyoruz. 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı adım adım hayata geçiriyoruz.Cumhurbaşkanımızı bu adımların her biri hakkında bilgilendiriyoruz. Kendisinin talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an, eylem planımız kapsamında yapacağımız çalışmalardan birini daha başlatmak için İzmit Körfezi'mizdeyiz. Bilim insanlarımızın Marmara Denizi ile alakalı yaptığı tespitlerden biri de, denizdeki çözünmüş oksijen seviyesini artırmamız gerektiğiydi. Bunun için Kocaeli körfezde 4 farklı noktada ve Pendik Marina'da pilot bir çalışma başlatıyoruz. Bu sistem daha önce Kanada'da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde göl, gölet, baraj gölü ve atıksu havuzlarında denenmiş ve başarılı olmuş bir sistemdir. Bugün başlatacağımız pilot uygulamada kullanacağımız cihazlarla; alglerle, yosunlarla kaplanmış, kötü görüntü ve koku üreten göllerde önemli iyileşmeler sağlanmış ve sular tertemiz olmuştur. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bilim insanlarımızın da tavsiyesiyle, başlattığımız bu uygulama, Marmara Denizi'nde müsilaj probleminin çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Şu an elimizde bulunan 5 cihazın kurulumunu Kocaeli'nde ve İstanbul'da yaptık. Cihazları güneş enerjisiyle çalıştıracağız. Bu cihazlar, havadan alınan oksijeni, özel bir teknolojiyle denizin içine aktaracak. Her bir cihazla su üzerindeki çok geniş bir alana, yani 450-600 metre çapında ve 16-28 hektar büyüklüğünde bir alana binlerce kilogramlık oksijeni atmosferden suya aktaracağız. Bu uygulamayla denizdeki oksijen seviyesini yükseltmeyi ve deniz ekolojisini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Yani denizde balıkların ve diğer canlıların adeta nefes almak için kullandığı oksijeni bu cihazlarla artıracağız. Hedefimiz denizde asgari 8 miligram/litre seviyesinde olması gereken çözünmüş oksijen miktarını yakalamak. Böylece denizde daha fazla balık olacak. Bu balıklar aşırı çoğalmış müsilajları tüketerek Marmara Denizi'ni eski doğasına tekrar döndürecek. Müsilaj sorununu temelde, atıksu arıtma tesislerini iyileştirerek ve yeni tesisler yaparak, tarımsal ve endüstriyel kirlilikleri engelleyerek kalıcı olarak çözme niyetindeyiz. Bunu da inşallah yapacağız. Ancak bu süreçte Marmara Denizi'nin iyileşmesini sağlamak amacıyla farklı çözümler aramaya, üretmeye ve uygulamaya da kesintisiz devam edeceğiz. Uygulamayı yaptığımız bölgeleri 1 ay takip edeceğiz. Sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara'nın tamamında yaygınlaştıracağız. Bu çalışmayla Marmara Denizi'miz için, deniz canlılarımızın yaşamını devam ettirebilmeleri için güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Diğer taraftan deniz temizliği çalışmalarımız ve denetimlerimiz de devam ediyor. 22 Haziran itibariyle sahada 1.500'ün üstünde personel, 72 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün itibariyle 313 bölgede gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla 5.306 m3 müsilaj topladık. Bunun yanı sıra 7 ilde 5.373 denetim gerçekleştirdik. Mevzuata aykırı bir şekilde faaliyet yürüten 97 tesise 13 milyon lira para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimlerle, Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'nde 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi. Koordinasyon Kurulumuzda aldığımız kararlar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kurulumuzun alt çalışma gruplarını belirledik, çalışma takvimlerini oluşturduk. Alt gruplarımız bu takvim çerçevesinde, belirlenen zaman diliminde çalışmalarını tamamlayacak. 5 üniversiteden hocalarımız bölgede bulunan tüm evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumunu ve iyileştirme ihtiyaçlarına dair saha çalışmalarımızı da başlattık. Hocalarımız kısa süre içerisinde çalışmalarını tamamlayacaklar. Bu çalışmaların neticesinde atıksu arıtma tesislerimize yönelik atacağımız yeni adımlarımızı ve stratejik planlarımızı belirleyeceğiz. Ayrıca atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartlarına yönelik mevzuat düzenlemelerimizi de tamamladık. Deniz deşarjında uyulması gereken yeni kriterlerin yer aldığı genelgemizi bu hafta içerisinde yayımlayacağız ve valiliklerimize göndereceğiz. İnşallah, yürüttüğümüz çalışmalarla hep birlikte Marmara Denizi'mizi daha temiz, daha berrak, daha saf hale getireceğiz."