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Giriş Tarihi: 22.6.2021 22:19

Botla 'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ve 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

AA
Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ve 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

'in ilçesinden botla 'ın 'na kaçmaya çalıştığı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi ile 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botta yakalanan 7 örgüt üyesi ve 3 göçmen kaçakçısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ile 2 göçmen kaçakçısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 zanlı ile 1 göçmen kaçakçısı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 4 gün önce, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, 'ın 'na doğru ilerlediği bilgisini almış, bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 10 kişiyi karaya çıkarmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 10 kişiden 7'sinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlenmiş, yakalananlardan 5'inin polislikten ihraç edildiği, kaçışı organize ettiği ileri sürülen 3 kişinin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenilmişti.

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Botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ve 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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