Düzce’den önemli 'müsilaj' araştırması!

Marmara Denizini kaplayan ve temizlenmesi için Marmara'ya kıyısı oluan tüm illerde seferberlik başlatılan müsilaj çalışmalarına Düzce Belediyesi de 3 aracı ile destek verdi. Kocaeli kıyılarından toplanan 7 ton müsilajı kısa bir süre önce kurulan Düzce Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisine götürdü. Tesiste yapılacak AR-GE çalışmalarında sonuçlar olumlu çıkarsa, toplanan müsilaj enerji üretiminde kullanılacak.

KOCAELİ'NDEN 7 TON MÜSİLAJ

İçerisinde bulunan yüksek derecede azot ve fosfat girdisi sonucu, deniz ortamında mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşiklerle oluşan ve Marmara Denizini kaplayarak deniz hayatını tehdit eden müsilajın temizlenmesi için bütüm kurumlar var gücü ile çalışıyor. Bu çalışmalara destek veren Düzce Belediyesi de, geçtiğimiz hafta Kocaeli'ne 3 araç göndererek 7 ton müsilajın toplanmasına katkı sağladı.

ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİR

Toplanan müsilaj, Düzce Belediyesi'nin kısa bir süre önce hizmete açtığı Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisine getirildi. Çöp girdisiyle elde edilecek enerji üretiminde kullanılması düşünülen ve bu yönde başlatılan AR-GEçalışmalarına ait sonuçların önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

FARKLI BİR ARAŞTIRMA

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Marmara Denizindeki müsilaj sorunu, sadece kıyısı bulunan illerin değil, bütün ülkenin sorunudur. Marmara Denizi ülkemizin gözbebeğidir. Düzce Belediyesi olarak, bu sorunun çözümünde, elimizde bulunan imkanlar ölçüsünde temizlik çalışmalarına katkı vermek istedik. Aynı zamanda, bu sorunu faydalı bir işe dönüştürebilirmiyiz diye farklı bir araştırma başlattık. Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisindeki AR-GE ekibimiz şu anda incelemelerde bulunuyor. Eğer inceleme sonuçları olumlu çıkarsa, bu maddenin bertarafında elektrik enerjisi üretebileceğimizi, bu sayede Düzce'mize ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.