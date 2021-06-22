FETÖ’nün abilerine operasyon! Bylock kullanan 7 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü, izdivaç mesulü, askeri mahrem yapıda öğretmen gibi çeşitli konumlarda görev alan, 13 şüpheli, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'tan tespit edildi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock programının yanı sıra, haklarında ifadeler, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunduğu öğrenildi.