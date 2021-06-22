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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:13

FETÖ’nün abilerine operasyon! kullanan 7 şüpheli yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
FETÖ’nün abilerine operasyon! Bylock kullanan 7 şüpheli yakalandı

’da FETÖ’nün gizli haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen ve örgüt içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü, izdivaç mesulü, askeri mahrem yapıda öğretmen gibi çeşitli konumlarda görev alan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7’si yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, belletmen, bölge talebe mesulü, izdivaç mesulü, askeri mahrem yapıda öğretmen gibi çeşitli konumlarda görev alan, 13 şüpheli, örgütün gizli haberleşme programı 'tan tespit edildi. ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock programının yanı sıra, haklarında ifadeler, kaydı, kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunduğu öğrenildi.

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FETÖ’nün abilerine operasyon! Bylock kullanan 7 şüpheli yakalandı
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