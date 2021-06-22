FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon

Edinilen bilgiye göre, örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve hakkında daha önce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı beyanı bulunan 13 şahsın yakalanmasına yönelik, bugün saat 06.00 sıralarında İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde TSK ve Emniyet Mahrem imamlığı görevinde bulunarak örgütün yurtdışı yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve örgütün ilimiz yapılanmasında çeşitli örgütsel vazifeler üstlendiği belirlenen, aralarında avukat, kamudan ihraç mühendis, öğretmen şahıslar ile aktif kamu personelleri ve farklı meslek gruplarından toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.