Diyarbakır
'ın Yenişehir
ilçesi Belediyesi, zabıtanın yaşanan sorunları daha hızlı çözebilmesi için 2'si iki tekerlekli 3'ü de 3 tekerlekli 5 ginger aldı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci
'nin talimatıyla yeni kurulan "Ginger'lı zabıta" ekibi artık işlek caddelerde daha hızlı hareket edebilecek.
KOLAY ULAŞIM, ERKEN MÜDAHALE
Beşikci, "Bu ekiplerimiz işlek caddelerimizde hareketliliği kontrol edecek, işporta, işgal, çevre kirliliği ile trafik sorunlarına anında müdahale edecek. Vatandaşlarımızın esenliği için kolay bir ulaşım ve erken müdahale sağlanacak" dedi. Ginger'lı zabıta ekiplerinden Sevilay Akgül
ise "Belediyemiz bu tarz yeniliklere öncü oluyor" diye konuştu.