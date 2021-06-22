İstanbul'a turist akını Taksim İstiklal'e yaradı

Türkiye'ye turist akımının başlaması ile birlikte İstanbul Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğun günlerine dönmeye başladı. Taksim ve İstiklal Caddesi sıcak havanın etkisi ve turist yoğunluğu ile eski günlerinden birini yaşadı. Turist kafilelerinin de gelmeye başlamasıyla caddede adeta insan seli oluştu.





NORMALLEŞMENİN İZLERİ GÖRÜLÜYOR

Korona virüs vakalarındaki azalmayla birlikte normale dönme çalışmaları hız kazandı. Türkiye'deki aşılanma sayısının 43 milyon doza ulaşması ve virüsle mücadelede etkin bir yol izlenmesi normale dönüş için olumlu sinyal verdi.

Pandemi öncesi hayata geçişle ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurması ile cadde ve sokaklarda normalleşmenin izleri görülmeye başlandı.





TURİSTLER İSTİKLAL'E AKIN ETTİ

Türkiye'nin virüsle mücadelede etkili bir yol izlemesi turistlerin talebini de artırdı. İstanbul'a akın akın gelmeye başlayan yerli ve yabancı turistlerin Taksim ve İstiklal Caddesini ziyaret ettiği görüldü.

Meydanın ve caddenin birçok yeri turist kafileleriyle doldu. Havaların ısınmasını fırsat bilenler de İstiklal Caddesine gelince caddede adeta insan seli oluştu. Taksim İstiklal Caddesinde önümüzdeki günlerde yoğunluğun ikiye katlanması bekleniyor.