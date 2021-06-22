İstanbul’da 1 haftada 770 trafik kazası oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 14 - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetlemelerinde binlerce sürücüye ceza yazıldı. Bu kapsamda 995 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden, 2 bin 149 sürücüye hız ihlalinden, 3 bin 92 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 413 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 2 bin 361 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 11 bin 576 araç sürücüsüne yasak parktan, 66 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 64 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırının aşılmasından, 690 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden cezalar yazıldı.



37 BİN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ



Ayrıca 156 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 146 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 284 araç sürücüsüne makas atmaktan, 879 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, 146 araç sürücüsüne drift yapmaktan, 124 araç sürücüsüne abartı egzozdan, 143 araç sürücüsüne yayaların geçişine öncelik vermemekten, 14 bin 653 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 37 bin 937 sürücüye cezai işlem uygulandı.



770 TRAFİK KAZASI OLDU



Geçtiğimiz hafta içerisinde 1 ölümlü kaza, 318 yaralanmalı, 451 maddi hasarlı olmak üzere toplam 770 trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 1 vatandaş hayatını kaybetti, 375 vatandaşımız yaralandı. Yapılan 9 adet uyuşturucu denetiminde, 3 adet pozitif sonuç alındı.