İtirafçı olup serbest kaldı soluğu Yunan sınırında aldı

FETÖ soruşturmasında, bir dönem örgütün Ankara Bölge imamlığını yapan Şükrü Yıldırır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ifade vermek istedi. Yıldırır, ifadesinde Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu, diplomasını aldıktan sonra Ankara Müftülüğüne müracaat ettiğini belirterek, 3,5 yıl TİGEM'e ait bir camide imamlık görevinde bulunduğunu, sonrasında daha önce aldığı öğretmenlik diploması ile imamlığı bırakarak öğretmen olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ BÖLGE BÖLGE AYIRMIŞLAR

Şükrü Yıldırır, hitabetinin iyi olması sebebiyle örgütün o dönemki bölge imamı olarak belirttiği şahıslar tarafından isminin duyulmaya başladığını anlatarak, "Fatih Koleji okul müdürü olan Murat Yıldırım ve halkla ilişkiler sorumlusu, örgütün sohbet yaptırmış olduğu hocalara hitabet dersini vermemi rica etti. Bu dönemde Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu değerler eğitimi projesinde öğretmenlere çeşitli konularda seminer vermeye başladım. Halkla ilişkiler Müdürü olan C.K, o dönem bölge imamıydı. Bu dönemde İstanbul 4 bölgeye ayrılmıştı, 2008 yıllarında 6, 2012 yılında ise 11 bölgeye ayrılmıştı" şeklinde bilgiler verdi.

HER İŞ KOLUNA BİR BÖLGE SORUMLUSU

Bahse konu kamptaki seminerlere, örgüt tarafından belirlenen Sarıyer, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Kadıköy ve Kartal büyük bölgecilerinin katıldığını anlatan Şükrü Yıldırır ifadesinde, bu bölgeci şahısların isimlerini, mesleklerini, kod isimlerini, yaşlarını, fiziki özelliklerini ve memleketlerini tek tek ayrıntılarıyla savcılığa verdi.

Bölge yapılanmasının dışında doktorlardan, işçilerden, mühendislerden ve öğretmenlerden sorumlu bir yapının da olduğunun anlatan Yıldırır, bu meslek gruplarından sorumlu kişilerin isimlerini de bildirerek, "Yaklaşık olarak 1,5 yıl Aktif Eğitim Sendikasında şube başkan yardımcısı görevini yürüttüm. Sendika görevlerimin dışında bu örgütün zaman zaman davetleri üzerine esnafa, öğretmenlere sohbetler ve seminerler verdim. Bu toplantı esnasında öğrencilerden sorumlu olduğunu öğrendiğim Namık Polat kod isimli A.K'nın sorumlu olduğunu öğrendim. Bu kişi teknoloji ile arasının iyi olduğu söylenince 'Ben de teknoloji özürlüsüyüm zaman zaman bize yardımcı olursunuz' dedim. Bu konuşmadan sonra 'İsterseniz Bylock numaramı vereyim.' dedi ve Bylock üzerinden bu kişi ile birkaç kez görüştüğümü hatırlıyorum. Ankara da bahsi geçen bölge sorumluları özellikle ramazan ve kurban bayramları öncesinde esnafa yapmış oldukları toplu programlara beni davet eder, konuşma ve sohbet yapmamı isterlerdi" şeklinde ifade verdi.

İZMİR'DE GÖREV YAPTIM

Ankara'ya gittiğimde Türkiye'nin örgüt tarafından 5 büyük bölge şeklinde adlandırıldığını, bu bölgelerin, Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu şeklinde olduğunu ve her bölgenin ayrı sorumlusu olduğunu belirten Şükrü Yıldırır, "2015 yılının sonlarına doğru kurumların Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı tarafından denetimler geçirmesi ve benzeri olaylar üzerine kurumlarda örgüt içi denetim konuşuluyordu. 2016 yılı başlarında denetmenlik ile ilgili İzmir'de görev almam istendi. Benim sendikada resmi görevim olması hasebiyle sonrasında Ege Bölge Sorumlusu olan M.B. ile tanıştım. Denetim konusu yeni bir iş olmasından dolayı nasıl yapılacağı ölçü ve usulleri henüz belli değildi. Sendikada görev yaptığım dönemde kurumlara yoğun denetimler yapılıyordu. Basından operasyon haberleri alıyordum. Haber içeriklerini merak ettiğimden önceden aradığım kişilerle yazışmalarım oluyordu" diye konuştu.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şükrü Yıldırır itirafçılık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Meriç ilçesinde ihbar alan jandarma güçleri Türk bir vatandaşın Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri Umurca-Meriç karayolu üzerinde Şükrü Yıldırır'ın Yunanistan'a kaçmak için beklediğini belirledi. Gözlatına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.