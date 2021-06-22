İzmit Körfezi’nden 13 günde 565 metreküp müsilaj toplandı

Marmara Denizini yaklaşık 3 aydan bu yana etkisi altına alan ve canlılar için tehlike oluşturan müsilaj ile ilgili, uzun süreden bu yana yapılan araştırmalar sonucu, önce bir çalıştay gerçekleştirildi. Ardından da Haziran ayının ilk haftası Kocaeli'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası, Marmara'yı 3 yıl içerisinde tamamen temizleyecek olan 22 maddelik eylem planı açıklandı. Açıklanan eylem planını doğrultusunda, 8 Haziran günü Marmara'ya kıyısı bulunan bütün illerde temizleme çalışmalarına başlandı.

KOCAELİ SEFERBER OLDU

Kocaeli'nde, 8 Haziran da başlayan çalışmalarda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait bir deniz uçağı, 2 kontrol teknesi, 3 deniz yüzeyi süpürgesi, 2 amfibi araç ile mühendis, pilot, kaptan, gemici, operatör, tekniker ve işçilerden oluşan 20 kişi görev aldı. Ayrıca Kocaeli'nde bulunan 36 liman tesisi de, kendi imkân ve kaynakları ile liman sahaları ve yakın kıyıların temizleme çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda ise bir balık adam, bir gemi, 17 deniz aracı, 4 vidanjör, 1 kepçe kullanılırken, 159 kara personeli ile tam bir seferberlik başlatıldı.

13 GÜNDE 565 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Öte yandan musilajın ilk görüldüğü andan temizleme seferberliğinin başladığı 8 Haziran gününe kadar İzmit Körfezi'nde yapılan çalışmalarda 200 metreküp müsilaj toplanırken, 8 Haziranda başlayan ve bugüne kadar yapılan çalışmalarda ise 13 günde 565 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

KOORDİNASYON MERKEZİ OLUŞTURULDU

Kocaeli'nde yapılan çalışmalarda, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Başkanlığında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ile çeşitlik kurum ve kuruluşların görev aldığı Kocaeli ili Marmara Denizi Eylem Planı il Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

DENETLEMELER BAŞLADI

Ayrıca Kocaeli'nde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koordinesinde; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı kurumlarımdan bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun 18.Haziran günü gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, deniz kirliliğine neden olabilecek işletmeler, limanlar ve benzeri tesislerin denetlenerek oluşabilecek deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için çalışmalara başladı.

GECE GÜNDÜZ DENETİM

Kocaeli'nde 2021 yılı başından bu yana 314 firmadan atık su konulu denetim gerçekleştirildiği ve 178 numune alındığı öğrenilirken, denetimlere daha da hız verilerek halen 10 ekip ve 20 personelle gece gündüz denetimlerde bulunulup numuneler alındığı ifade edildi. Alınan numunelerin analiz sonuçlarının yönetmenlik standartlarına uygun olmaması durumunda da firmalara idari para cezası uygulandığı belirtildi.