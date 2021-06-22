Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde, terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firarı eski öğretmen M.T.'nin Yeşilköy mahallesindeki bir evde saklandığının bilgisini aldı.

Aldığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri İstihbarat Biriminin Koordinesinde yaptıkları operasyonla M.T.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. M.T. yapılan işlemler sonrasında İskenderun T tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

M.T.'nin kamu görevinden ihraç edilen eski bir öğretmen olduğu öğrenildi.