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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:42

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan /PDY üyesi yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

'da /PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Eski öğretmen olduğu belirtilen kişi cezaevine konuldu.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü, /PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde, terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firarı eski öğretmen M.T.'nin Yeşilköy mahallesindeki bir evde saklandığının bilgisini aldı.

Aldığı ihbarı değerlendiren polis ekipleri İstihbarat Biriminin Koordinesinde yaptıkları operasyonla M.T.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. M.T. yapılan işlemler sonrasında İskenderun T tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

M.T.'nin kamu görevinden ihraç edilen eski bir öğretmen olduğu öğrenildi.

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı
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