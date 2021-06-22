KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Türkiye'yi yerli Kovid-19 aşısı "Turkovac" için tebrik etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı "Turcovac" için tebrik etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak, Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmalarına geçilen yerli aşı Turcovac için tebrik etti ve bu başarıda emeği geçenleri kutladı.