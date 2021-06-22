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Giriş Tarihi: 22.6.2021 20:55

KKTC Cumhurbaşkanı 'dan 'yi yerli Kovid-19 aşısı "Turkovac" için tebrik etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Türkiye'yi yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için tebrik etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) , Kovid-19’la mücadele kapsamında 'de geliştirilen yerli ilk aşı TURKOVAC’ın insanlığa hayırlı olmasını diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı "Turcovac" için tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak, tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmalarına geçilen yerli aşı Turcovac için tebrik etti ve bu başarıda emeği geçenleri kutladı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Türkiye'yi yerli Kovid-19 aşısı "Turkovac" için tebrik etti
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