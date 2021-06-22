Mehmetçik'ten büyük kahramanlık: Drone ile atılan bombayı fark edince bunu yaptı

KAHRAMAN UZMAN ÇAVUŞUN SAĞ BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU

Olayın ardından helikopter ile bölgeden alınan kahraman uzman çavuş ardından Fatihler Kışlası'na tahliye edildi, sonrasında ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisine başlanan Yayla'nın sağ bacağının diz altından koptuğu öğrenilirken, yaptığı kahramanlık ile de bir çok silah arkadaşının yaralanmasını önlediği öğrenildi.



"GAZİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiklerini ve Yayla'nın ailesi ile görüştüklerini ifade etti. Yayla'nın babasının da emekli uzman çavuş olduğunu kaydeden Başkan Kumartaşlı, Yayla'nın hafta içi Ankara GATA'ya sevk edildiğinde kendisini ziyaret edeceklerini belirtti.