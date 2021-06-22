Meydanlarda, AVM’lerde aşılama dönemi başladı

Nüfusunun 3 katı aşı tedariki sonrası hızlı ve etkin aşılama süreciyle 30 yaş grubuna kadar inen Türkiye
, en kısa sürede kitle bağışıklığı hedefine doğru ilerliyor. Bunun için önce hastanelerde daha sonra aile sağlık merkezlerinde gece geç saatlere kadar aşı olma imkânı sağlanırken günlük aşılama miktarı 2 milyona kadar çıkarıldı. Organize sanayi bölgelerine mobil aşı ekiplerini gönderen Türkiye şimdiki aşamada AVM'ler ve kentlerin önemli meydanlarında da aşı merkezleri kurmaya başladı. Çorum
'daki bir AVM'de ve kentin işlek bir meydanında kurulan aşı noktasına ilgi büyüktü.