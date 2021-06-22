Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
Giriş Tarihi: 22.6.2021 20:20

, Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı

, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan 'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad ve/veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA