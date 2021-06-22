Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verildiği iddiasını yalanladı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddialarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad ve/veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilmemiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."