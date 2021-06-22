PKK’nın siyasi uzantısı

HDP
'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi
, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Bekir Şahin
'in hazırladığı 844 sayfalık iddianamenin kabulüne karar verdi. Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talepleri ele aldı. İddianame kabul edilirken, partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talep reddedildi.
PKK İLE ORGANİK BAĞ İÇİNDE
İddianamenin ana eksenini, davalı siyasi partinin PKK/KCK terör örgütünün amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin odağı olup olmadığı oluştururken, HDP'nin, değişik kademelerinde görev alan üyelerince işlenen ve yargı organlarına intikal eden, partiyi terör eylemlerinin odağı haline getiren eylem ve faaliyetlerine de iddianamede detaylı bir şekilde yer verildi. İddianamede, AİHM
'nin terör örgütü ile arasına mesafe koymama, faaliyetlerini kınamamayı dahi parti kapatma için yeterli gördüğüne dikkat çekilerek, HDP'nin, PKK ile arasında organik bir bağ içinde bulunduğunun anlaşıldığına yer verildi.
451 KİŞİYE SİYASİ YASAK
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede 451 isim için siyasi yasak isteniyor. HDP'li Selahattin Demirtaş
, eş başkanlar Pervin Buldan
ve Mithat Sancar
'ın da aralarında bulunduğu mevcut 55 milletvekilinden 52'si siyasi yasak istenen isimler arasında bulunuyor.
'TEMELLİ KAPATILSIN' TALEBİ
İDDIANAMEDE örgütün gerçekleştirdiği 11 kongre, 7 konferans, 10 genel kurul kararına ilişkin dokümanlar, 2000- 2014 arasındaki avukat görüşme notları ve birçok somut bulguya yer verilerek HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı ortaya koyuldu, arasındaki organik bağ anlatıldı. İddianamede temelli kapatma talep edildi. Sonuç kısmında ise söz konusu isimlere 5 yıl süreyle siyasi yasak konulması ve partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talep edildi.
ŞİMDİ NE OLACAK
HDP ÖN SAVUNMASINI VERECEK
HDP'NİN kapatılma davası resmen başlarken, iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek ve yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde HDP ön savunmasını verecek.
Parti tarafından bu sürenin uzatılması için başvuru yapılırsa ek süre talebini AYM
karara bağlayacak.
Ön savunma ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak.
Belirlenecek bir tarihte Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri ise sözlü savunma yapacak.
Raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Rapor AYM üyelerine dağıtılacak. Üyeler, belirlenen günde kapatma istemini esastan görüşmek için toplanacak.
YARGITAY CUMHURIYET BAŞSAVCISI'NDAN ILK AÇIKLAMA:
Beklediğimiz bir karardı
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi sonrasında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Şahin, Anayasa Mahkemesi'nin kararının bekledikleri bir karar olduğunu söyledi. Partinin banka hesabına tedbir konulmasıyla ilgili verilen kararın Anayasa Mahkemesi'nin takdiri olduğuna dikkat çeken Şahin, "Bu aşamadan sonra dosya Anayasa Mahkemesi'nde. Mahkeme hangi kararı verirse o karara saygılıyız. Sonucunu da mahkeme değerlendirecek ve bir karar verecek" dedi.