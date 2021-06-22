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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:43

’da takoz esrar yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Reyhanlı’da takoz esrar yakalandı

Hatay’da 56 parça halinde daralı ağırlığı 11 kilo 380 gram gelen takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde, bol miktarda esrarın bir yerden başma bir yere sevk edileceği ihbarını aldı. Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisi söz konusu aracı İlçe merkezinde durdurdu. Durdurulan araçta narkotik köpeği Rüzgar'ın yardımı ile arayan polis araç içerisinde bulunan masa içerisinde zulalanmış vaziyette 56 parça halinde daralı ağırlığı 11 kilo 380 gram gelen Takoz Esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen takoz esrara el koyan polis araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu A.E., A.E.H. ve F.H. isimli şahısları uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

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Reyhanlı’da takoz esrar yakalandı
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