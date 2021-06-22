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Giriş Tarihi: 22.6.2021 20:20

Sayıştay'ın yeni başkanı oldu! Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu! Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Sayıştay Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü seçildi. Bu gelişmenin ardından Metin Yener'in hayatı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Peki, Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Detaylar haberimizde.

TBMM Genel Kurulu'nda, gizli oyla yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy yarıştı. Yener, 255 oyla Sayıştay Başkanlığına seçilirken, Aksoy 4 oy aldı. Seçimde 1 boş oy çıkarken, 10 oy da geçersiz sayıldı. Bu gelişmenin ardından olan Metin Yener'in biyografisi merak konusu oldu. Peki, Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Metin Yener'in hayatı hakkında bilgiler

SAYIŞTAY BAŞKANI METİN YENER KİMDİR?

Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Devletin çeşitli kademelerinde görev alan Yener, 2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atandı.

2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibi.

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Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu! Sayıştay başkanı Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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