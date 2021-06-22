"Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı, kalktı mı, devam edecek mi?" gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Kabine Toplantısı'nda gündemin en önemli konusu başta yasaklar olmuştu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği de kesinlik kazandı. Açıklamalara göre; 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Son dakika bilgiler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi: