"Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı, kalktı mı, devam edecek mi?" gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Kabine Toplantısı'nda gündemin en önemli konusu başta yasaklar olmuştu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği de kesinlik kazandı. Açıklamalara göre; 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Son dakika bilgiler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NEDİR?
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.
Konu ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.