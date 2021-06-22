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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:56 Son Güncelleme: 22.6.2021 10:56

Son dakika: Ankara'da '' operasyonu: 7 gözaltı

DHA
Son dakika: Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika bilgisine göre Ankara'da, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösteren, '' kullanıcısı oldukları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında; haklarında 'etkin pişmanlık'tan yararlanan örgüt mensuplarının teşhiste bulunduğu 13 kişinin, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı ''u kullandığı tespit edilen ve örgüt hiyerarşisinde 'ev abiliği', 'belletmen', 'bölge talebe mesulü', 'izdivaç mesulü', 'askeri mahrem yapıda öğretmen' gibi çeşitli konumlarda görev alan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 6 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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Son dakika: Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı
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