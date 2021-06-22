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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:35 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:10

: Bakan Koca açıkladı! randevusunda yaş sınırı 25'e indi

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı aşılama süreciyle ilgili önemli bir bilgi verdi. Bakan Koca " randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." dedi.

... Sağlık Bakanı aşılamada 25 yaş için de randavu alınabildiği müjdesini paylaştı.

"GENÇLİK HAREKETE GEÇSİN"

Bakan Koca " randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

İLK RANDEVULAR YARIN

Bakan Koca ayrıca "Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. İlk randevular yarın." diye ekledi.

AŞILAMA HIZINDA LİDER ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye son dönemde aşılamada rekor diye nitelendirilebilecek bir hıza ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili daha önce 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Koca, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." dedi.

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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi
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