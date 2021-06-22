Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

AŞILAMA HIZINDA LİDER ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye son dönemde aşılamada rekor diye nitelendirilebilecek bir hıza ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili daha önce 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını açıkladı.