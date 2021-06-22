Son dakika: DEAŞ’ın sözde Türkiye vilayet sorumlusu Kasım Güler tutuklandı

MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Ebu Usame el Türki kod adlı DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, DEAŞ'ın en önemli isimleri arasında yer alan, sözde 'Türkiye Vilayeti Sorumlusu' Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler, silah ve patlayıcılarla Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem planı yaparken Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Güler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' tutuklanarak cezaevine gönderildi.