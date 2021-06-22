Son dakika: İnlerine girmeye devam ediyoruz! Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı etkisiz
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Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: İnlerine girmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: İnlerine girmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
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Son dakika: İnlerine girmeye devam ediyoruz! Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı etkisiz