Son dakika: Mit’ten PKK’ya sınır ötesinde operasyon! Kırmızı kategorideki Ulaş Dersim etkisiz

Son dakika... Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL'ün kırmızı bülteni yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın 'Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi' içinde de yer alan Ulaş Dersim kodlu Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildi.
SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
Edinilen bilgilere göre, MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL Kırmızı Bültenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesinde yer alan Ulaş Dersim Kod Ulaş Doğan'ın; Irak'ın kuzeyindeki Türk şahıslara yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.
TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLUYORDU
Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan Doğan'ın, son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.