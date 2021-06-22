Son dakika: Mit’ten PKK’ya sınır ötesinde operasyon! Kırmızı kategorideki Ulaş Dersim etkisiz

SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Edinilen bilgilere göre, MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL Kırmızı Bültenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesinde yer alan Ulaş Dersim Kod Ulaş Doğan'ın; Irak'ın kuzeyindeki Türk şahıslara yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.