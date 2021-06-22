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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:46 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:58

: ’ten ’ya sınır ötesinde operasyon! Kırmızı kategorideki Ulaş Dersim etkisiz

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Mit’ten PKK’ya sınır ötesinde operasyon! Kırmızı kategorideki Ulaş Dersim etkisiz

bilgisine göre Türkiye’de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL'ün kırmızı bülteni yanı sıra ’nın 'Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi' içinde de yer alan Ulaş Dersim kodlu Ulaş Doğan ’ın kuzeyinde operasyonuyla eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildi.

... Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL'ün kırmızı bülteni yanı sıra 'nın 'Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi' içinde de yer alan Ulaş Dersim kodlu Ulaş Doğan 'ın kuzeyinde operasyonuyla eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildi.

SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Edinilen bilgilere göre, MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL Kırmızı Bültenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesinde yer alan Ulaş Dersim Kod Ulaş Doğan'ın; Irak'ın kuzeyindeki Türk şahıslara yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLUYORDU

Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan Doğan'ın, son dönemde Irak ve 'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

SÜLEYMANİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu amaçla eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen Doğan, MİT tarafından 13 Haziran 2021 tarihinde Süleymaniye/Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Mit’ten PKK’ya sınır ötesinde operasyon! Kırmızı kategorideki Ulaş Dersim etkisiz
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