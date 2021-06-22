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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:12

: 'daki 5.3'lük depremde korkutan sinyal! Tahmin ve Araştırma Merkezi yayınladı

İHA
Son dakika: Muğla'daki 5.3'lük depremde korkutan sinyal! Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi yayınladı

haberine göre; Turizmin gözde şehirlerinde dün 5.3'lük ile sarsıldı. Depremin merkezinin Datça açıkları olduğu bildirildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar sarsıntı ile korku yaşadı. Gece 01.14'te meydana gelen depremin tüyler ürperten ses kaydı da ortaya çıktı. Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi yeraltındaki sinyal seslerini yayınladı.

Ege Denizi'nde, 'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.14'te 5,3. büyüklüğünde meydana geldi. Deprem anında kaydedilen sinyal sesi ise ürküttü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Depremin yeraltındaki ürkütücü sinyal sesi ise Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi tarafından kaydedildi.

Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

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Son dakika: Muğla'daki 5.3'lük depremde korkutan sinyal! Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi yayınladı
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