Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik öneme sahip Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tam olarak normalleşmenin başlayacağını belirtirken Kabine Toplantısı kararlaır ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Sokağa çıkma yasağı, şehirler arası yasak ve müzik yasağı başta olmak üzere alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, aşılama sürecinde nüfusa oranla son bir haftada Türkiye'nin zirvede olduğunu da belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.
İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklamaları;
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:
Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye, NATO'ya 13'üncü ülke olarak 1951'de katıldı. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir. NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Yakın bölgelerde yaşanan sorunlara bakıldığında NATO'nun güvenli şemsiye rolünü yerine getiremediği ortadadır. Dağlık Karabağ, Suriye ve Irak'taki sorunlarda NATO üzerine düşeni beklenen şekilde yapamadı.
Zirve boyunca gerçekleşen temaslarda, NATO konseptinin askeri ve siyasi boyutlarla günümüz şartlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanları ile ilgili önceliklerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. İyi terörist kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış ve çarpık bir anlayış yansıttığını ifade ettik. DEAŞ'a karşı tek gerçek mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını herkese anlattık. 9 bine yakın YTS'yi sınır dışı ettiğimizi, 100 binden fazla kişi sınır dışı ettiğimizi bildirdik. Terörle mücadeleden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlattık.
Ayrıca Kuzey Afrika, Ddğu Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerde huzurun sağlanması için aldığımız inisiyatifleri bir kez daha müttefiklerimize bildirdik. Bu zirvede gördük ki, Türkiye'nin NATO'da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu zirve, NATO'nun da kendini geliştirmesi gerektiği haklılığını bir kez daha ispatlamıştır.
Aziz milletim, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok daha kapsamlı konuların ele alındığı bir görüşme yaptık. Zirve Günü olan 14 Haziran'da FransaCumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johson, İspanya Başbakanı Sanchez, Hollanda Başbakanı Rutte, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik. Bu görüşmelerin taraflar bakımından yapıcı bir iklimde geçtiğini söyleyebilirim. Bir aray ageldiğimiz tüm liderle, iki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mytabık kaldık. Miçotakis, Biden ve Macron ile doğrudan temasları sıkılaştırma kararı aldık. Böylece sorunların çözümü konusunda karşılıklı adımların atılması konusunda kararlılığımızı ifade ettik.
ABD İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Türkiye'nin tek talebi, egemenlik haklarını saygı duyulması ve terörle mücadele konusunda destek verilmesidir. ABD ile yakın ömüttefiklik ilişkisi geliştirmeye hazırız. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyorum.
ŞUŞA ZİYARETİ
Salı günü sabaha yakın, Bakü'ye ulaştık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile işgalden kurtarılan Şuşa'ya hareket ettik. Batı'ya gelin lütfen Karabağ'ı görün dedik. Minsk Üçlüsü'nün özellikle burayı görmesi lazım. Kim 30 yılda burayı ne hale getirmiş görün. Tarihi ve kültürel eserlerin, ağaçların yakılıp yıkıldığı bu güzel coğrafyanın ayağa kaldırılmasına bizzat şahit oldu. Yolların açılmaya, tünelerin açılmaya başladığı bu bölgenin en geç 1 yıl içinde yeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum. Sayın Aliyev'de bu kararlılığı gördüm. Şuşa'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Ardından Cıdır Düzü'nde eşsiz bir manzaranın eşliğinde Azerbaycanlı gençlerimizin etkinliğini izledik. Azerbaycan tarihine damga vuran birçok isim Şuşa'dan çıkmıştır.
İnşaallah bu güzel şehir, işgalden kurtarılan Karabağ ve Azerbaycan toprakları kısa sürede mamur edilecektir. Şuşa ile birlikte, Fuzuli, Kelbecer, Hocavend şehirleri de aynı şekilde hızla mamur edilecektir. Karabağ'a yeniden hayat vermenin yanında, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir daha böyle felaket yaşamaması için "Bir Millet İki Devlet" anlayışıyla hareket ediyoruz.
Şuşa Başkonsolosluğu'nun en kısa sürede açılmasından, Zengezur Koridoru'nun bir an önce hizmete açılmasından tüm başlıkları yakından takip edeceğiz. Çarşamba Günü de Azerbaycam Milli Meclisi'ne misafir oldu. Zafer sevincini adeta yeniden yaşadığımız bu ziyarette, Azerbaycan'ın yanında olacaığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Karabağ'ın bölge için ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda bir kez daha anlaşılacaktır. Bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşmasından en çok fayda sağlayacaklardan biri de Ermenistan olacaktır. Aynı gün bölgede görev yapan askerlerimizle sophbet ettik. Akşam da Galler maçını izledikten sonra Antalya'ya hareket ettik. İnşaallah bu süreç Kafkaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.
Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR 21 HAZİRAN 2021
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maiplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.
Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.
KABİNE ÖNCESİ NELER BEKLENİYORDU?
SEZONUN İKİNCİ YARISI DEĞERLENECEK
Ayrıca Başkan Erdoğan, ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz" açıklaması yaptı. "Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılmasına ilişkin ise "Pazartesi günü kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan "Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı. Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık" dedi.
PAZAR YASAĞI EN KRİTİK NORMALLEŞME GÜNDEMİ OLACAK
Başkan Erdoğan'ın bakanlar kurulunu toplayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar arasında en merak edileni de kuşkusuz Pazar günü sokağa çıkma yasağı ve maske düzenlemesi olacak. Henüz bu konuda net bir açıklama olmazken artık düğümün çözülmesine saatler kaldı.
İşte madde madde kabine toplantısında değerlendirilecek konular
Koronavirüs vaka sayılarında illere göre artan azalan durumları kabinede masaya yatacak.
Aşı ithalinde son durum ve yerli aşıdaki gelişmeler kabinenin gündem maddeleri arasında.
Hafta içi ve Cumartesi günü olan sokağa çıkma kısıtlamalasına ek olarak pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak ve kabine toplantısı kararları ile neticeye bağlanacak.
Akşam kısıtlama başlangıcının saat 22.00'dan 23.00 ya da 00.00'a çekilmesi gündemde.