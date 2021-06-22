Son dakika: Sahte oturma ve çalışma izni belgesi düzenleyen çeteye büyük operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet, sahte belgelerle oturum aldıkları tespit edilen şahıslar hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Gerçekleştirilen takip sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından ülke genelinde 11'i kamu görevlisi, 1'i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 43 kişinin yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.