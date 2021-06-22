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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sahte oturma ve çalışma izni belgesi düzenleyen çeteye büyük operasyon!
Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:56 Son Güncelleme: 22.6.2021 14:07

Son dakika: Sahte oturma ve çalışma izni belgesi düzenleyen çeteye büyük operasyon!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Sahte oturma ve çalışma izni belgesi düzenleyen çeteye büyük operasyon!

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancılardan rüşvet alan ve sahte belgelerle oturum izni aldıkları tespit edilen 51 şüpheliden 43’ü yakalanarak gözaltına aldı.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Türkiye'de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet, sahte belgelerle oturum aldıkları tespit edilen şahıslar hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Gerçekleştirilen takip sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından ülke genelinde 11'i kamu görevlisi, 1'i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 43 kişinin yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Sahte oturma ve çalışma izni belgesi düzenleyen çeteye büyük operasyon!
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