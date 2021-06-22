Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AB'ye müzakere çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, coğrafyasının yanı sıra tarihi ve sosyokültürel birikimiyle Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin, bu coğrafyanın ayrılmaz parçası olduğu unutulmamalı, Türkiye'yi bölge dışı bir aktörmüş gibi göstermeye çalışan söylemlere paye verilmemelidir" dedi. Şentop, Avrupa Birliği'ne, Tiran ve Üsküp'le katılım müzakerelerinin bir an önce başlatılması çağrısında da bulundu.