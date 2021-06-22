Türkiye koronavirüs aşılama hızında zirvede!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Türkiye'nin koronavirüs aşılaması hızında 1.45 ile dünyada zirvede olduğunu belirtti. Dağ sosyal medya hesabından yayınladığı ülkelerarası sıralamada Türkiye'nin zirvede olduğunu grafikle göstererek, "Dün 'aşı nerede' kampanyaları yapanlar bugünlerde pek bir sessiz... Türkiye, 14-20 Haziran tarihleri arasında aşılama hızında dünyanın zirvesinde. Kim ne derse desin. Biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İşte o grafik:

Türkiye: 1.45

Çin: 1.35

Almanya: 0.96

İtalya: 0.88

Güney Kore: 0.87

Fransa: 0.85

Birleşik Krallık: 0.61

Brezilya: 0.59

Dünya: 0.49

ABD: 0.37

Hindistan: 0.26