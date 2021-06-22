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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:44

koronavirüs aşılama hızında zirvede!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Türkiye koronavirüs aşılama hızında zirvede!

’nin koronavirüs aşılaması hızında 1.45 ile dünyanın zirvesinde olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, “Dün ‘aşı nerede’ kampanyaları yapanlar bugünlerde pek bir sessiz... Türkiye, 14-20 Haziran tarihleri arasında aşılama hızında dünyanın zirvesinde. Kim ne derse desin. Biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, 'nin koronavirüs aşılaması hızında 1.45 ile dünyada zirvede olduğunu belirtti. Dağ sosyal medya hesabından yayınladığı ülkelerarası sıralamada Türkiye'nin zirvede olduğunu grafikle göstererek, "Dün 'aşı nerede' kampanyaları yapanlar bugünlerde pek bir sessiz... Türkiye, 14-20 Haziran tarihleri arasında aşılama hızında dünyanın zirvesinde. Kim ne derse desin. Biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İşte o grafik:

Türkiye: 1.45
Çin: 1.35
Almanya: 0.96
İtalya: 0.88
Güney Kore: 0.87
Fransa: 0.85
Birleşik Krallık: 0.61
Brezilya: 0.59
Dünya: 0.49
ABD: 0.37
Hindistan: 0.26

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Türkiye koronavirüs aşılama hızında zirvede!
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