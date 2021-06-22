Türkiye’de sağlanan imkânlar Avrupa standartlarının üstünde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Bu Topraklara Âşık" adlı film serisinde Türkiye'de yaşayan ve aşı sırası gelen yabancılar, kendi ülkeleriyle kıyaslama yaparak Türkiye'nin sağlık sistemine övgü yağdırdı. Balıkesir
'de yaşayan Yunanistan
vatandaşı Yiannis Yiatilis "Doktorlar ve personel çok çok iyi eğitilmiş. Devlet hastaneleri çok temiz. Sağlık sistemi Avrupa standartlarının bile üstünde" dedi. Muğla
'ya yerleşen İngiliz Barbara Hughes "Kardeşim İspanya'da, teyzem Güney Afrika'da hâlâ aşı bekliyorlar" derken Antalya'da yaşayan Alman
vatandaşı Michael Wigant "Burada aşılama Almanya'dan daha iyi" diye konuştu.