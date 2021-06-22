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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Türkiye’de sağlanan imkânlar Avrupa standartlarının üstünde

ANKARA
Türkiye’de sağlanan imkânlar Avrupa standartlarının üstünde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Bu Topraklara Âşık" adlı film serisinde Türkiye'de yaşayan ve aşı sırası gelen yabancılar, kendi ülkeleriyle kıyaslama yaparak Türkiye'nin sağlık sistemine övgü yağdırdı. 'de yaşayan vatandaşı Yiannis Yiatilis "Doktorlar ve personel çok çok iyi eğitilmiş. Devlet hastaneleri çok temiz. Sağlık sistemi Avrupa standartlarının bile üstünde" dedi. 'ya yerleşen İngiliz Barbara Hughes "Kardeşim İspanya'da, teyzem Güney Afrika'da hâlâ aşı bekliyorlar" derken Antalya'da yaşayan vatandaşı Michael Wigant "Burada aşılama Almanya'dan daha iyi" diye konuştu.
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Türkiye’de sağlanan imkânlar Avrupa standartlarının üstünde
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