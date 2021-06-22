UYGAD'dan İHA muhabirine saldırıya tepki gösterdi: Unutmayacağız konunun takipçisi olacağız!

İHA muhabiri Mustafa Uslu, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının bulunduğu çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edildi. Aralarında Türkkan'ın şoförünün de olduğu 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilen İHA muhabiri Uslu'ya Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği'nden (UYGAD) destek geldi. UYGAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Bu alçakça, kalleşçe ve sinsice yapılan saldırıyı, UYGAD olarak asla unutmayacağız, unutturmayacağız ve konunun takipçisi olacağız'' ifadeleri paylaşıldı.



Açıklamada; ''Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) olarak, bugün Dilovası'nda, gazeteci arkadaşımıza karşı yapılan saldırının üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplumsal ve bireysel şiddetin önlenmesinin en çok konuşulduğu bu günlerde, toplumu aydınlatmak için görev yapan gazeteciye saldırısını not ettiğimizi önemle yazıyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Mustafa Uslu'nun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının bulunduğu çiftliğinde, yıkım çalışmalarını takibi sırasında, Türkkan'ın şoförünün aralarında olduğu, 4 kişi tarafından, feci şekilde darp edilmesini, nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça, kalleşçe ve sinsice yapılan saldırıyı, UYGAD olarak asla unutmayacağız, unutturmayacağız ve konunun takipçisi olacağız.

Özellikle kadına ve canlılara şiddetin acılarını yaşayan ülkemizde, basın emekçisi arkadaşımız Mustafa Uslu'ya, sadece görevini yaptığı için yapılan saldırıyı, değerli halkımızın takdirine sunuyoruz..

Milletvekili sıfatı ile şiddetin her türlüsüne karşı mücadele konusunda yol gösterici olması beklenen Lütfü Türkkan'ın, sadece yanında çalışanların bireysel eylemi olarak kabul edilemeyecek bu vahim olay karşısında, kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz..

İhlas Haber Ajansı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, gazetecilerin özgür bir şekilde haber toplama faaliyetlerine karşı duran herkesle, yasalar içinde mücadelemizi sürdüreceğimizi, kamuoyuna açıklıyoruz.

Ayrıca, UYGAD olarak, gerekli yasal işlemlerin yarından itibaren yapılacağını, kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz''