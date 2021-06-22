Youtuber Fariz Bakhshaliyev’e yakalama kararı

İstanbul Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21) hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme heyeti, Fariz Bakhshaliyev'in savunması alınması ve savunması alındıktan sonra serbest bırakılması amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar'da yaşı küçük bir çocuğu kullanarak video çekip sosyal medya hesabından paylaşan Fariz Bakhshalıyev, hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Fariz Bakhshalıyev, 10 yıldır Türkiye'de ikamet ettiği, sosyal medya üzerinde çeşitli videolar üretip yayınlamak suretiyle kazanç elde ettiği ve toplumun ilgisini çekecek videolar çekerek YouTube kanalından yayınladığı anlatıldı.

Fariz Bakhshalıyev'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu işlediği ayrıca çekilen videonun youtube kanalında yayınlanmasıyla basın ve yayın yolunun kullanılması nedeniyle işlendiği suçta nitelikli hal unsurunun gerçekleştiği, toplumun bir kesimini aşağılamak, toplumsal infial oluşturmak kastıyla eylemin gerçekleştirdiğine yer verildi. Dosya kapsamında bulunan CD görüntüleri incelendiğinde Fariz'in çektiği videonun alt kısmına "işte ekmek almak için, su almak için falan" gibi aşağılayıcı söylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin üzerine atılı eylemin şüpheli Fariz tarafından işlendiği değerlendirilmekte denildi. Fariz Bakhshalıyev'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 9 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Bakırköy 22 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatı katıldı.



Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesine, yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanık Fariz Bakhshaliyev'in savunması alınması ve savunması alındıktan sonra serbest bırakılması amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.