Zeytinlik halk pazarına tebligat

Bakırköy Belediyesi 2016 Kasım ayında Kültür Merkezi yapacağını söyleyerek hayali temel atma töreni yaptığı, 2018 Mart ayında 29 yıllığına özel bir şirkete vermek için ihaleye çıkardığı, esnaf ve vatandaşların itirazı üzerine rafa kaldırdığı Zeytinlik Halk Pazarı'nın 30 gün içinde boşaltılması için yeniden tahliye yazısı gönderdi.

Gönderilen tebligatta, mülkiyeti Bakırköy Belediyesi'ne ait olan Zeytinlik Halk Pazarı'nın depreme dayanıksız riskli yapı olduğunun belediye tarafından tespit ettiği, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 30 gün içinde boşaltılması istendi.

İHALEYE ÇIKILMIŞTI

Balıkçıların bulunduğu Zeytinlik Halk Pazarı için Bakırköy Belediyesi 2017 Eylül ayı son birleşiminde Kasım 2016'da hayali temel atma töreni yapılan 'Kültür Merkezi ve Nikah Dairesi'nin yapımı ve işletmesi için bazı CHP'li meclis üyeleriyle birlikte AK Partili meclis üyelerinin 'Ret' vermesine rağmen oy çokluğu ile 650 araçlık kapalı otopark, kültür merkezi ve dükkanlar yapılması kararı almış, 29 yıllığına özel bir şirkete 'yap-işlet-devret' modeliyle devredilmesi için ihale süreci başlatılmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE VAZGEÇİLMİŞTİ

Yapılması düşünülen projenin "Kültür Merkezi görünümlü AVM" olduğunu söyleyerek itiraz eden vatandaşlar ve çarşı esnafı, 2 milyon lira bedelle yapılacağı öğrenilen ihale tarihinde duruma tepki göstererek belediyenin kapısına dayanmış, bir çalışma yapılacaksa 'Yap-işlet-devret' ile değil, belediyenin kendi imkanları ile yapılmasını istemişti. O dönemlerde yapılan ihale istekli çıkmadığı için iptal edilmiş, vatandaşlar ve esnaf özellikle özelleştirilmeye karşı çıktıklarını ifade etmişlerdi.

Aradan geçen yaklaşık 3,5 yıllık sürede ise, Halk Pazarı içinde bulunan bazı dükkanlar büyütülmüş, esnaf söz konusu özelleştirme işlemi rafa kaldırıldığı için belediyenin de izin vermesiyle dükkanlarına yeni masraflar yapmış, hatta kaldırıma taşan dükkanlara dahi izin vermişti.

DEPREM RİSK ÇALIŞMASI NE AMAÇLA YAPILDI?

Bakırköy Belediyesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan alana ne yapılacağını bilmeyen esnaf ve vatandaşlar, deprem risk çalışmasının da ne zaman ne amaçla yapıldığını bilmiyor.

İstanbul'un en eski ilçelerinden Bakırköy'ün deprem haritalarında birinci derece deprem riski taşıyan bölgenin içinde kalmasına, 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı ortak rapora göre incelenen 10 bin 162 binanın yüzde 78'inin orta ve yüksek ölçekli riskli çıkmasına karşılık, tek katlı yapıları barındıran halk pazarını 'deprem riski' ile boşaltarak yıkımını yapmak akıllarda soru işareti bırakırken, 'Yerine ne yapılacak' sorularını da beraberinde getirdi.

YERİNE NE YAPILACAK?

Boşaltılmak istenen halk pazarının yerine ne yapılacağı da bilinmezken, geçtiğimiz günlerde Basınköy Koru Florya yanında bulunan 33 dönüm kamu arazisinin tartışmalı satış kararı tartışılırken, Bakırköy Belediyesi'nin kamuya ait bir alanı daha boşaltmak istemesi vatandaşlar arasında da tepkiye neden oldu.

2016 yılında temelleri atılan ve aradan geçen zamana karşılık kaba inşaat halinde bekleyen Osmaniye Mahallesi'ndeki 'Belediye Hizmet Binası'nı tamamlayamayan belediyenin, halk pazarını da önce boşaltıp ne yapacağını soran vatandaşlar, 'Önce hizmet binasını tamamla' diyerek, Bakırköy'ün kamusal alanlarının ya satıldığını, ya da devredildiğini söyleyerek isyan etti.

'HALKIN YANINDA OLAN BİR ZİHNİYETTE DEĞİLLLER'

Yaklaşık 4 bin metrekare alana sahip halk pazarının 60 dükkan kapasitesi varken, yıllardır işlevsiz bırakıldığı için ortalama 20 dükkanla çalışmaya devam ettiğini, belediyenin bölgeyi bilerek bakımsız bıraktığını söyleyen vatandaşlar, son dönemlerde Bakırköy'ün kamu alanlarının yerel yönetim aracılığı ile satılmaya, 'yap işlet devret' modeli ile verilmeye çalışıldığını ifade ederek, "Kerimoğlu yönetimindeki Bakırköy Belediyesi'ni halkının yanında olan bir zihniyet olarak görmüyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.