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Haberler Gündem Haberleri 23 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 23 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 23.6.2021 19:37 Son Güncelleme: 23.6.2021 19:37

23 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 23 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

23 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 23 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Yurt ve dünyada etkilerini 1 yıldan fazla süredir gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandemiye karşı en önemli savunma yolu olan aşılama, Sinovac ve Biontech aşılarıyla ülkemizde devam ederken Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi olarak duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre covid-19 testi sonuçları pozitif olan 5 bin 809 kişi tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise öğrenilmek istenerek 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aranıyor. 23 Haziran koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak günlük şekilde kamuoyuyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verileri bugün "23 Haziran koronavirüs tablosu" başlığıyla duyurulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden merak edilen bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor.

23 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 23 Haziran koronavirüs tablosu verileri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

23 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 809
  • HASTA SAYISI: 550
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 917



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 51,27
  • Ankara'da 93,11
  • İzmir'de 25,99 oldu.


Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Kars
  • Gümüşhane
  • Bartın
  • Balıkesir
  • Kırklareli oldu.

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

22 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 143
  • HASTA SAYISI: 565
  • VEFAT SAYISI: 57
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 214

21 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 294
  • HASTA SAYISI: 429
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

20 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 091
  • HASTA SAYISI: 409
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 219

19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 480
  • HASTA SAYISI: 494
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 195



18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 575
  • HASTA SAYISI: 497
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 427

17 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 904
  • HASTA SAYISI: 509
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 143



16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 221
  • HASTA SAYISI: 548
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 632
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23 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 23 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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