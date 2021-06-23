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Giriş Tarihi: 23.6.2021

40 ilde FETÖ operasyonu: 105 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
40 ilde FETÖ operasyonu: 105 gözaltı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19'u , 13'ü , 46'sı , 15'i de , 2'si de Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu, 3 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 6 yüzbaşı, 15 üsteğmen, 3 teğmen, 57 astsubay, 6 uzman çavuş olan şüphelilerin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 94'ü gözaltına alındı. Denizli'de 5 şüpheli, Ankara'da da 'ByLock' kullandıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
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40 ilde FETÖ operasyonu: 105 gözaltı
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