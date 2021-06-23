40 ilde FETÖ operasyonu: 105 gözaltı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19'u Deniz Kuvvetleri
, 13'ü Kara Kuvvetleri
, 46'sı Hava Kuvvetleri
, 15'i de Jandarma Genel Komutanlığı
, 2'si de Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu, 3 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 6 yüzbaşı, 15 üsteğmen, 3 teğmen, 57 astsubay, 6 uzman çavuş olan şüphelilerin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 94'ü gözaltına alındı. Denizli'de 5 şüpheli, Ankara'da da 'ByLock' kullandıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.