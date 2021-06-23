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Giriş Tarihi: 23.6.2021 18:28

Alışveriş merkezi AVM'lerin çalışma saatleri 2021: AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Alışveriş merkezi AVM'lerin çalışma saatleri 2021: AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Alışveriş merkezleri AVM çalışma saatleri 2021, normalleşme kararlarının ardından merak konusu oldu. Normalleşmeye geçilmesi ile beraber alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri de değiştirildi. Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz itibarı ile yasakların kalkacağı belirtildi ve hafta içi / hafta sonu AVM'ler açık mı kapalı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu doğrultuda, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, hafta içi AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte, alışveriş merkezleri AVM'lerin açılış kapanış saatleri 2021

Türkiye, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşme sürecine geçiyor. Hâl böyle olunca, 2021 AVM çalışma saatleri de merak konusu oldu. Kademeli normalleşmede, İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmış ve AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına netlik kazandırılmıştı. Genelgede, hafta içi AVM'lerin açık olacağı belirtilirken hafta sonu alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin değiştirildiği aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'da yasakların tümüyle kalkacağını belirtti.

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR? | 2021 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Durum böyle olunca, alışveriş merkezi çalışma saatleri de araştırılmaya başlandı. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, hafta sonu ve hafta içi AVM çalışma saatleri ile alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri 2021

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yasakların kalkacağı 1 Temmuz tarihine kadar AVM'ler pazar günü de kapalı olacak.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

AVM'ler, 1 Temmuz itibarı ile normal çalışma sürecine geçecek. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu AVM'ler açık olacak.

AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin detay İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.

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Alışveriş merkezi AVM'lerin çalışma saatleri 2021: AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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