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Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:17

Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi

DHA
Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi

Sağlık Bakanı , AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

TÜRKİYE'DE 134 KİŞİDE DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı 'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi
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