Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: İşte illere göre temizlenen müsilaj

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum illere göre temizlenen müsilaj miktarını açıkladı.
İstanbul 2.225 m³
Kocaeli 412 m³
Bursa 133 m³
Tekirdağ 153 m³
Balıkesir 577 m³
Çanakkale 628 m³
Yalova 1.610 m³ müsilaj
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Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denetimlerimizi de vakit kaybetmeden sürdürüyoruz. Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1.584 atık su numunesini inceledik
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde on beşinci günü geride bıraktık.🧿— Murat KURUM (@murat_kurum) June 23, 2021
22 Haziran'da;
🔹Denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik.
🔹430 m³ ile toplamda 5⃣.7⃣3⃣8⃣ m³ müsilajı Marmara'dan temizledik. 🌊 💙 #MarmaraHepimizin