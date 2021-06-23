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Giriş Tarihi: 23.6.2021 12:16 Son Güncelleme: 23.6.2021 12:23

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: İşte illere göre temizlenen müsilaj

DHA
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: İşte illere göre temizlenen müsilaj

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj mücadelesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 15'inci günü geride bıraktık. 22 Haziran'da denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik. 430 metreküp ile toplamda 5.738 metreküp müsilajı Marmara'dan temizledik." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum illere göre temizlenen müsilaj miktarını açıkladı.

2.225 m³
Kocaeli 412 m³
Bursa 133 m³
Tekirdağ 153 m³
Balıkesir 577 m³
Çanakkale 628 m³
Yalova 1.610 m³ müsilaj

bertarafa gönderildi.

Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denetimlerimizi de vakit kaybetmeden sürdürüyoruz. Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1.584 atık su numunesini inceledik

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Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: İşte illere göre temizlenen müsilaj
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