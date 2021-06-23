Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: İşte illere göre temizlenen müsilaj

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum illere göre temizlenen müsilaj miktarını açıkladı.

İstanbul 2.225 m³

Kocaeli 412 m³

Bursa 133 m³

Tekirdağ 153 m³

Balıkesir 577 m³

Çanakkale 628 m³

Yalova 1.610 m³ müsilaj

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Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denetimlerimizi de vakit kaybetmeden sürdürüyoruz. Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1.584 atık su numunesini inceledik